ISU может объединить чемпионаты по четырем видам спорта

ISU рассматривает концепцию объединения чемпионатов по четырем видам спорта.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Совет Международного союза конькобежцев (ISU) рассматривает концепцию объединения чемпионатов мира по конькобежному спорту, шорт-треку, фигурному и синхронному фигурному катанию, сообщается на сайте ISU.

Сообщается, что разработка и оценка целесообразности проведения подобного мероприятия продлятся до весны 2026 года, когда, как ожидается, будет представлена официальная и утвержденная концепция турнира.

«Это заседание совета стало еще одним важным шагом в реализации концепции ISU Vision 2030, а принятые решения еще раз продемонстрировали, как инновации формируют все сферы нашей деятельности», — отметил президент ISU Ким Чжэ Ёль.