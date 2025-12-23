Ричмонд
Тарасову и Роднину не пригласят на Олимпиаду, заявили в ISU

В ISU заявили, что Тарасова и Роднина не могут быть приглашены на Олимпиаду-2026.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина и заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не могут быть приглашены на Зимние Олимпийские игры 2026 года, заявили в Международном союзе конькобежцев (ISU).

Согласно сообщению пресс-службы, в ISU признают вклад Родниной и Тарасовой в развитие фигурного катания, но за приглашение нейтральных спортсменов и их вспомогательного персонала на Игры отвечает Международный олимпийский комитет (МОК).

«Поскольку Тарасова и Роднина не были заявлены в качестве вспомогательного персонала для нейтральных спортсменов, то они не могут быть рассмотрены для участия в Играх», — приводит слова пресс-службы ISU Sport24.

Олимпийские игры в Милане и Кортине-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля. В фигурном катании от России путевки на Игры добыли Аделия Петросян и Петр Гуменник.

