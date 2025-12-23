Сихарулидзе рассказал о запросе одной из стран о переходе пяти фигуристов РФ

«Некоторые страны пытаются чуть ли не целиком создать свои сборные из наших спортсменов. Это не приветствуем ни мы, ни ISU (Международный союз конькобежцев). В документах международной федерации официально прописано, что “экспорт спортсменов” запрещен, — цитирует Сихарулидзе ТАСС. Тем не менее совсем недавно нам прислали пять запросов. Пять. От одной федерации. Люди хотят создать свою сборную за счет наших фигуристов. Для меня это просто дикость. Конечно же, мы будем негативно реагировать на такие вещи. Я уже устал говорить о том, что российское фигурное катание не будет донором других федераций, это просто неправильно».