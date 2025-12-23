Ричмонд
Сихарулидзе рассказал о запросе одной из стран о переходе пяти фигуристов РФ

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе рассказал, что негативно относится к стремлению зарубежных федераций составить сборные своих стран посредством привлечения российских фигуристов.

Источник: Софья Сандурская/ТАСС

«Некоторые страны пытаются чуть ли не целиком создать свои сборные из наших спортсменов. Это не приветствуем ни мы, ни ISU (Международный союз конькобежцев). В документах международной федерации официально прописано, что “экспорт спортсменов” запрещен, — цитирует Сихарулидзе ТАСС. Тем не менее совсем недавно нам прислали пять запросов. Пять. От одной федерации. Люди хотят создать свою сборную за счет наших фигуристов. Для меня это просто дикость. Конечно же, мы будем негативно реагировать на такие вещи. Я уже устал говорить о том, что российское фигурное катание не будет донором других федераций, это просто неправильно».

Российские спортсмены отстранены от участия в турнирах под эгидой ISU с 2022 года.