Тарасова: «Даже мыслей нет лететь на Олимпиаду. Вы разве не видели, что я на коляске езжу?»

"В сообщении ISU написано, почему я не могу быть приглашена на Олимпиаду. Я и не собираюсь быть заявленной туда. Я привыкла выигрывать Олимпийские игры со своими спортсменами, причем делала это очень долго и всегда пока работала. В крайнем случае привыкла быть в призах. А сейчас в роли кого туда ехать? Ребята будут со своими тренерами.
Я могу все посмотреть по телевизору. А Олимпиаду в живую я не привыкла просто так смотреть. Это дорогое удовольствие. У меня даже нет мыслей поехать туда.
Вы разве не видели, что я не очень хорошо хожу и на коляске езжу? Чтобы поехать на Олимпиаду, мне надо будет оформлять еще одного человека, который будет помогать, а сделать это сложно. Поэтому я с удовольствием все посмотрю по телевизору", — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.