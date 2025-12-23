Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тарасова: «Даже мыслей нет лететь на Олимпиаду. Вы разве не видели, что я на коляске езжу?»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на заявление Международного союза конькобежцев (ISU) о том, что она и Ирина Роднина не могут быть приглашены на Олимпиаду — 2026, так как не были заявлены в качестве вспомогательного персонала для нейтральных спортсменов.

Источник: Sport24

"В сообщении ISU написано, почему я не могу быть приглашена на Олимпиаду. Я и не собираюсь быть заявленной туда. Я привыкла выигрывать Олимпийские игры со своими спортсменами, причем делала это очень долго и всегда пока работала. В крайнем случае привыкла быть в призах. А сейчас в роли кого туда ехать? Ребята будут со своими тренерами.

Я могу все посмотреть по телевизору. А Олимпиаду в живую я не привыкла просто так смотреть. Это дорогое удовольствие. У меня даже нет мыслей поехать туда.

Вы разве не видели, что я не очень хорошо хожу и на коляске езжу? Чтобы поехать на Олимпиаду, мне надо будет оформлять еще одного человека, который будет помогать, а сделать это сложно. Поэтому я с удовольствием все посмотрю по телевизору", — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.