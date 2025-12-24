Ричмонд
Ирина Роднина: «На Первом канале турнира пар я не увидела. Заигрались с “Ледниковым периодом” и забыли, где фигурное катание, а где шоу»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина удивлена отсутствию большого внимания к парному катанию на чемпионате России.

На турнире в Санкт-Петербурге победу одержали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, исполнившие четверной выброс в произвольной программе.

"Если мы все время взахлеб кричим о четверных мужчин и девушек, то здесь как-то тихонько прошло.

На Первом канале турнира пар я не увидела — даже танцы показали, а вот пары нет. И это при наших традициях в парном катании?

Ни одна страна на протяжении стольких лет не доминировала, как мы в парах. Заигрались с «Ледниковым периодом» и забыли, где фигурное катание, а где шоу", — сказала Роднина.