«Ой, я вас умоляю»: Роднина — о перспективах Валиевой после возвращения

«По поводу ее возвращения выражают восторги — а разве я восторг высказывала? Какой восторг? Девочку обнулили, никаких результатов у нее нет, так что она будет начинать буквально с чистого листа. Все ждут от нее феерии на льду? Ой, я вас умоляю. У нее за эти три года параметры изменились, а у нас подросло другое поколение. Будет ли ей тяжело выдерживать конкуренцию? Не знаю, я ее не видела. На этот вопрос может ответить только тренер, который с ней работает», — сказала Роднина.