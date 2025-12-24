Плющенко заявил, что тратил на Костылеву пять миллионов рублей в год: «Это никто не ценит»

Он добавил, что скорее всего будет менять подход по отношению к фигуристам.
21 декабря специалист объявил о прекращении сотрудничества с 14-летней спортсменкой. Костылева начала тренироваться под руководством Софьи Федченко.
«После истории с Костылевой мы задумались: может быть, что-то в академии нужно менять. Недавно беседовал с коллегами, и они тоже спрашивали: “Тебе не надоело?” Чтобы всем было понятно, на фигуристку Костылеву уходило пять миллионов рублей в год из бюджета академии “Ангелы Плющенко”. Фактически из нашего с Яной Рудковской семейного бюджета. И это никто не ценит, все думают, что так и должно быть», — цитирует Плющенко РИА Новости Спорт.
Несмотря на уход из академии Костылева будет участвовать в шоу Плющенко. Фигуристка является победительницей первенства России среди юниоров и финала Гран-при страны среди юниоров.