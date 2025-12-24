Мать Костылевой ответила Плющенко про ежегодные траты на дочь: «А на что 5 миллионов рублей?»

«Сейчас прочитала про 5 миллионов в год на Лену. И очень удивлена. В этом сезоне два общих льда, и очень редкий раз-два в неделю дополнительный лед на третьей группе. Домик, медицина, конечно, тянут денег. Но тренировки были практически только общие, подкатов по пальцам пересчитать можно. Видно, Сарновские запрещали Плющенко заниматься с Леной.



Прихожу к такому выводу из-за многих моментов. Помните, как отец Сарновской остался один в Горках (мать и дети уже уехали)? Остался и смотрел по камерам видеонаблюдения из комнаты охраны, что делает Лена на третьем льду. Наконец-то после трех моих заявлений в течение месяца Лене дали подкатку со скользистом Трушковым. Отец Сарновской смотрел за тем, работал ли скользист с отработкой дорожки из программы или просто катали школу. Видимо, очень боялись, что с Леной начнут катать программы.



Нет. Программы так и не начали катать в этом сезоне. Очень страшно звучит в конце декабря, не правда ли? Через месяц первенство России, а программы не начали катать. А на что тогда 5 миллионов рублей? Скользист — 10 занятий в этом году. Это максимум с июня. Два месяца с Леной занималась тренер по ОФП Мария — вечером делала с Леной упражнения ЛФК по 30 минут. Вот ей я благодарна. Спасибо Мария, вам большое. Она спасла Лену от рецидива травмы. Маша прокачала потихоньку Лену, это все заметили. Но… Марию в октябре уволили. Как сказали — сократили расходы на зарплаты тренеров. И Лена осталась без тренера.



По воскресеньям в этом сезоне тренировок не стало. Вообще. Может, Лене и не надо было больше этих двух общих часов, если бы она на них работала. Фигурное катание — это не только прыжки с перебежки. Их надо прыгать в программах и много, в связках. Но работы-то не было, а дрожжи старые быстро заканчиваются», — написала Костылева в чате своего телеграм-канале.