Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«РИА Новости» узнало о планах ISU обсудить допуск российских фигуристов

Заседание пройдет 13 января. Источник агентства уточнил, что, скорее всего, будут обсуждать возвращение юниоров в соответствии с рекомендациями МОК.

Источник: РИА "Новости"

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) планирует рассмотреть вопрос допуска российских фигуристов на ближайшем заседании 13 января, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на несколько источников.

Один из источников сообщил, что повестка онлайн-заседания еще не сформирована, но «кулуарно уже было сообщено», что вопрос россиян будет обсуждаться. «Наиболее вероятно, что в приоритете будет допуск юниоров в соответствии с рекомендациями МОК, однако взрослые спортсмены тоже “находятся в очереди”, — отметил он.

Почетный вице‑президент ISU Александр Лакерник заявил «Матч ТВ», что на ближайшем заседании совета ISU «скорее всего, такая тема будет».

МОК 11 декабря рекомендовал допустить россиян на юношеские турниры без ограничений и под национальным флагом.

Россияне были отстранены от турниров ISU с 2022 года, в олимпийском отборочном турнире выступили только Аделия Петросян и Петр Гуменник, которые пробились на Игры в Италии.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше