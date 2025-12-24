«РИА Новости» узнало о планах ISU обсудить допуск российских фигуристов

Один из источников сообщил, что повестка онлайн-заседания еще не сформирована, но «кулуарно уже было сообщено», что вопрос россиян будет обсуждаться. «Наиболее вероятно, что в приоритете будет допуск юниоров в соответствии с рекомендациями МОК, однако взрослые спортсмены тоже “находятся в очереди”, — отметил он.