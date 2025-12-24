Ричмонд
Татьяна Тарасова: «Овечкин — лучший спортсмен России. Он сохраняет традиции русского хоккея, который мы знаем и любим»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на признание капитана «Вашингтона» Александра Овечкина спортсменом 2025 года по версии «СЭ».

"Полностью согласна, что Овечкин — лучший спортсмен России.

Он сохраняет традиции русского хоккея, который мы знаем и любим", — сказала Тарасова.

? Овечкин победил в голосовании «Лучший спортсмен России-2025» на Спортсе«», Мельникова — вторая.

Овечкин — лучший спортсмен России в 2025 году по версии «СЭ». Мельникова — 2-я, Бобровский — 3-й, Махачев — 4-й, Батраков — 5-й.

