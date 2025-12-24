Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Плющенко об Овечкине: «Саша не пьет крепкие напитки, но пива может выпить много. У меня было 2 бутылки начатого разливного, лежало 3 месяца. Он выпил: “Так оно хорошее”. Простой наш человек»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о дружбе с хоккеистом «Вашингтона» Александром Овечкиным.

Источник: Спортс"

«Мы собираемся у меня дома. Узким коллективом моих близких друзей из шоу-бизнеса, бизнеса, спорта играем в покер. Саня вечером приезжает: “Плющ, где пиво?” Говорю ему: “Все есть, все нормально”.

Вы знаете, что Саша любит пиво и не скрывает этого. В НХЛ это вообще норма. В меру можно для восстановления, баночку-две.

Мы сидим играем, и пиво закончилось. Хотя его было достаточно. Саша не пьет крепкие напитки, но пива может выпить много. А у меня в холодильнике оставались две бутылки начатого разливного. Оно лежало три месяца, уже выдохлось.

Саша говорит: «Плющ, ну что, не мог меня нормально встретить? Что ты тут взял, вообще ерунда». Я отправил его в холодильник. Он открыл трехмесячное пиво, выпил: «Так оно хорошее». Простой наш человек", — сказал Плющенко.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше