Журова о возможном возвращении Валиевой: «Надеюсь, Камилу не зайхетят, а будут поддерживать в случае не самых удачных результатов»

Валиевой в следующем году будет 20 лет. Очень многое в ее результатах будет зависеть от нее самой. Камила не будет выходить на лед для того, чтобы болельщики обвиняли ее в том, зачем она пришла, если уже не может. У нас же болельщики злые. От любви до ненависти один шаг. Вчера любили спортсмена, сегодня — нет, к сожалению. Надеюсь, что с Камилой так не будет и ее не зайхетят, а будут поддерживать в случае не самых удачных результатов. Все же хотят от Валиевой только первого места. Да и она сама хочет этого, она максималистка", — сказала Журова.