Журова о возможном возвращении Валиевой: «Надеюсь, Камилу не зайхетят, а будут поддерживать в случае не самых удачных результатов»

25 декабря истекает срок дисквалификации Валиевой за допинг.
"Если бы Валиева выступала в конькобежном спорте, можно было бы по объективным показателям оценить, сможет ли она вернуться на прежний уровень и стать лидером или нет. В фигурном катании другая ситуация, это субъективный вид спорта. Есть и возрастные нюансы. Когда спортсменка растет на глазах судей, они видят ее изменения, что улучшается, что ухудшается. Какие-то элементы фигуристка может делать в 14 лет, а в 19−20 — уже нет.
Например, Туктамышева. Она выступала и маленькой девочкой, и потом юной девушкой, и затем уже будучи взрослой. Лиза выступала продолжительное время, и по ходу ее карьеры были видны ее артистические изменения, более стабильное катание без риска со сверхсложными прыжками. А молодежь более рискованная и в силу физиологии может выполнять потрясающие элементы. В юном возрасте фигуристкам всегда легче прыгать сложные прыжки.
Валиевой в следующем году будет 20 лет. Очень многое в ее результатах будет зависеть от нее самой. Камила не будет выходить на лед для того, чтобы болельщики обвиняли ее в том, зачем она пришла, если уже не может. У нас же болельщики злые. От любви до ненависти один шаг. Вчера любили спортсмена, сегодня — нет, к сожалению. Надеюсь, что с Камилой так не будет и ее не зайхетят, а будут поддерживать в случае не самых удачных результатов. Все же хотят от Валиевой только первого места. Да и она сама хочет этого, она максималистка", — сказала Журова.
"Допускаю, что если Камила после возобновления карьеры, после нескольких турниров поймет, что она не тянет уровень призовой тройки, тогда она уйдет в ледовые шоу. Молодые девчонки-то подрастают, конкуренция в России растет. Молодежь всегда молится за то, чтобы спортсмены постарше ушли и освободили дорогу. А в фигурном катании карьера спортсменки очень скоротечна, намного быстрее проходит, чем в других видах спорта, где можно на протяжении 10 лет быть на первом месте.
У Валиевой хватит морально-волевых качеств, чтобы снова биться за первое место. Но хватит ли физических, физиологических данных? И ей же нужен высокий уровень выступления, а не просто вернуться в спорт для галочки. Просто так вернуться — это не про Камилу. Ей надо вернуться и побеждать всех, но за время ее отсутствия некоторые фигуристки ушли вперед.
Уже нет тех соперниц, с которыми Валиева соревновалась до отстранения, но пришли новые сильные, та же Аделия Петросян. Валиевой придется конкурировать с Петросян, у которой будет серьезное психологическое преимущество. Все-таки Аделия будет единственной представительницей России в женском одиночном катании на Олимпиаде, она уже закрепилась в статусе лидера нашего фигурного катания", — добавила Журова.