Коломенская о дуэте с Фроловым: «То, что происходило в межсезонье, сплотило нас. Гораздо больше друг друга ценим»

Танцоры на льду Анна Коломенская и Артем Фролов подвели итоги чемпионата России в Санкт-Петербурге, где заняли 11-е место.

Источник: Спортс"

— Какие можете подвести итоги этого чемпионата России для вас, всем ли вы довольны?

Коломенская: На тренировках мы катали пораскованнее, посвободнее, помощнее. Из‑за факта соревнований немножко аккуратничали. Плюс, наверное, еще подустали за те четыре дня, что мы находились в Петербурге.

Фролов: В целом подготовка у нас длилась недели три‑четыре. И, наверное, тут даже не в физическом плане, а в моральном и эмоциональном ты очень выматываешься и до последнего держишь себя в тонусе. К концу произвольного танца, окончание соревнований, очень тяжело. Вся эта усталость будто на тебя сверху сваливается. Но мы довольны.

— Получилось ли выполнить ту цель, с которой ехали на этот старт?

Фролов: Мы рады, что чисто откатали. Возможно, были небольшие помарки, не прям значительные, но они, скорее, из‑за волнения, чем из‑за того, что мы где‑то недоработали. Довольны.

Коломенская: В общем, да, довольны.

— Завершилась первая часть этого сезона. Можно ли сказать, что распад вашей пары в межсезонье положительно сказался на вас?

Фролов: Возможно, мы после этого вышли обновленными, новыми, в новом тренерском штабе.

Коломенская: То, что происходило в межсезонье, наоборот, нас сплотило именно как пару. Мы гораздо с большим пониманием относимся друг к другу и больше друг друга ценим.

Фролов: Да, и помогаем, поддерживаем.