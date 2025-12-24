Коломенская о дуэте с Фроловым: «То, что происходило в межсезонье, сплотило нас. Гораздо больше друг друга ценим»

Фролов: В целом подготовка у нас длилась недели три‑четыре. И, наверное, тут даже не в физическом плане, а в моральном и эмоциональном ты очень выматываешься и до последнего держишь себя в тонусе. К концу произвольного танца, окончание соревнований, очень тяжело. Вся эта усталость будто на тебя сверху сваливается. Но мы довольны.