Мама Костылевой: «Прочитала про 5 млн в год на Лену и очень удивлена. Домик, медицина, конечно, тянут денег, но тренировки были практически только общие»

По воскресеньям в этом сезоне тренировок не стало. Вообще. Может, Лене и не надо было больше этих двух общих часов, если бы она на них работала. Фигурное катание — это не только прыжки с перебежки. Их надо прыгать в программах и много, в связках. Но работы-то не было, а дрожжи старые быстро заканчиваются", — цитирует Ирину Костылеву Sport24.