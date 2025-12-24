Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мама Костылевой: «Прочитала про 5 млн в год на Лену и очень удивлена. Домик, медицина, конечно, тянут денег, но тренировки были практически только общие»

Ирина Костылева, мама фигуристки Елены Костылевой, отреагировала на слова бывшего тренера ее дочери Евгения Плющенко о том, что на спортсменку уходило 5 миллионов рублей в год из бюджета его академии.

"Сейчас прочитала про 5 миллионов в год на Лену. И очень удивлена. В этом сезоне два общих льда и очень редкий, раз-два в неделю, дополнительный лед на третьей группе. Домик, медицина, конечно, тянут денег. Но тренировки были практически только общие, подкаты по пальцам пересчитать можно. Видно, Сарновские запрещали Плющенко заниматься с Леной. Прихожу к такому выводу из-за многих моментов.

Помните, как отец Сарновской остался один в Горках (мать и дети уже уехали)? Остался и смотрел по камерам видеонаблюдения из комнаты охраны, что делает Лена на третьем льду. Наконец-то после трех моих заявлений в течение месяца Лене дали подкатку со скользистом Трушковым. Отец Сарновской смотрел за тем, работал ли скользист с отработкой дорожки из программы или просто катали школу. Видимо, очень боялись, что с Леной начнут катать программы.

Нет. Программы так и не начали катать в этом сезоне. Очень страшно звучит в конце декабря, не правда ли? Через месяц первенство России, а программы не начали катать. А на что тогда 5 миллионов рублей? Скользист — 10 занятий в этом году. Это максимум с июня.

Два месяца с Леной занималась тренер по ОФП Мария — вечером делала с Леной упражнения ЛФК по 30 минут. Вот ей я благодарна. Спасибо, Мария, вам большое. Она спасла Лену от рецидива травмы. Маша прокачала потихоньку Лену, это все заметили. Но… Марию в октябре уволили. Как сказали — сократили расходы на зарплаты тренеров. И Лена осталась без тренера.

По воскресеньям в этом сезоне тренировок не стало. Вообще. Может, Лене и не надо было больше этих двух общих часов, если бы она на них работала. Фигурное катание — это не только прыжки с перебежки. Их надо прыгать в программах и много, в связках. Но работы-то не было, а дрожжи старые быстро заканчиваются", — цитирует Ирину Костылеву Sport24.