Дарио Чиризано: «Очень рад, что смена спортивного гражданства оказалась невозможна. Прекрасно жить и тренироваться в России»

— Вы ведь пытались уехать на «историческую родину», чтобы тренироваться у Барбары Фузар-Поли вместе с чешской партнершей. Не жалеете, что не сложилось?
— Барбара — прекрасный тренер. Мы до сих пор поддерживаем отношения. Можно сказать, что много лет дружим. Только обстоятельства сложились так, что смена спортивного гражданства оказалась невозможна. Этому обстоятельству очень рад. Прекрасно жить и тренироваться в России! Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем представлять нашу страну на международных соревнованиях.
— С Лизой быстро скатались?
— Практически с первых тренировок. Она классная партнерша: музыкальная, пластичная, с хорошей хореографической подготовкой. Мы с Лизой на одной волне, — сказал Чиризано.