Дарио Чиризано: «В танцах на льду много разговоров об очереди на пьедестал, о судейских кланах. Ерунда все это! Все зависит от того, как мы выступим»

— На тренировках на льду мы практически не пересекаемся. С Кагановской и Некрасовым работает еще и Алексей Горшков. Львиную долю тренировочного времени они проводят у него, а нам достается больше внимания от Анжелики Алексеевны Крыловой. Принципиальных соперников у нас вообще нет, есть соперники, которых мы хотим побеждать. Всех без исключения.