Дарио Чиризано: «В танцах на льду много разговоров об очереди на пьедестал, о судейских кланах. Ерунда все это! Все зависит от того, как мы выступим»

Дарио Чиризано, выступающий в танцах на льду с Елизаветой Пасечник, высказался о судействе в своей дисциплине.

— Для вас принципиально соперничество с дуэтом Василиса Кагановская — Максим Некрасов с учетом того, что с Максимом раньше каталась Елизавета и тренируетесь вы в одной группе?

— На тренировках на льду мы практически не пересекаемся. С Кагановской и Некрасовым работает еще и Алексей Горшков. Львиную долю тренировочного времени они проводят у него, а нам достается больше внимания от Анжелики Алексеевны Крыловой. Принципиальных соперников у нас вообще нет, есть соперники, которых мы хотим побеждать. Всех без исключения.

— Медали чемпионата страны перевешивают восторг публики и собственное впечатление от хорошего танца?

— Занять высокое место приятно, получить высокие баллы — очень приятно. Хотя важнее всего классное выступление. В танцах на льду всегда много разговоров об очереди на пьедестал, о судейских кланах. Ерунда все это! Все зависит от того, как мы выступим, сумеем ли вложить в танец всю душу и показать это публике, — сказал Чиризано.