Роднина назвала Овечкина спортсменом года в России: «Из‑за его позиции, стабильности. Это не просто рекорд, когда разбежался и показал результат, он его завоевывал десятилетия»

В уходящем году Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки (894 шайбы) и стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. Сейчас на его счету 911 шайб.
"Думаю, что [лучший спортсмен 2025 года] Овечкин. Не из‑за рекорда. Из‑за его позиции, стабильного результата. У нас так много спортсменов, которые на протяжении десятилетий показывают стабильный результат?
Это не просто рекорд. Рекорд — это когда разбежался и показал высший результат, прыгнул или еще что‑то. А Овечкин свой результат завоевывал десятилетия. Это не просто рекорд", — сказала Роднина.
