Завершился срок дисквалификации Камилы Валиевой за допинг

Сегодня, 25 декабря, завершился срок дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой за допинг.

Источник: Sports.Ru

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал спортсменку на четыре года за употребление триметазидина. Срок дисквалификации отсчитывался с даты сдачи положительной пробы — 25 декабря 2021-го.

Из-за аннулирования результатов Валиевой сборная России лишилась победы в командном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине.

В октябре стало известно о переходе Валиевой в группу Светланы Соколовской. Ранее фигуристка тренировалась под руководством Этери Тутберидзе.

Точка в деле Валиевой. Пора возвращать медали и почти 15 млн рублей.

В этом веке Россия проходит путь от принятия допинга к нетерпимости.