Плющенко: «Родители Костылевой перешли все красные линии»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, что не испытывал проблем с Костылевой в тренировочном процессе и считает, что вся вина в сложившейся ситуации лежит на родителях фигуристки.

Источник: Sport24

В воскресенье, 21 декабря, Плющенко объявил о прекращении сотрудничества с Костылевой. Уходу 14-летней фигуристки предшествовал скандал, который разгорелся между Плющенко, его женой Яной Рудковской и матерью спортсменки. Елена продолжит карьеру под руководством Софьи Федченко.

«Было очень приятно работать с Леной. У нас была отличная химия. Лучшая, что могла быть между тренером и спортсменом. Костылева понимала меня с полуслова и полувзгляда, выполняла все, что от нее требовалось. Мы не отказывались от фигуристки и не отрекались от нее. Так сложились обстоятельства, что решение принимали родители Лены. Мы долго пытались найти компромисс, но хочется выходить на тренировку с позитивным настроением. Особенно когда работаешь с маленькой девочкой, настроение которой нужно учитывать. Родители Костылевой перешли все красные линии», — приводит слова Плющенко РИА Новости.