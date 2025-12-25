Ричмонд
Роднина объяснила, почему не тренирует фигуристов: «Работаю в Госдуме — нашла, чем себя занять»

Прославленная советская фигуристка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина рассказала, почему завершила тренерскую карьеру в 2002 году.

Источник: РИА "Новости"

«В 2002 году я завершила тренерскую работу и с тех пор желания вернуться к ней никогда не возникало. Просто не вижу смысла тянуть резину. В спорте у меня была такая же позиция. С тех пор не было спортсменов и предложений, ради которых я согласилась бы вернуться. Даже если в тренерстве я выложилась не на полную, в жизни появилась другая сфера, которая стала интереснее.

Я ушла в политику, чем занимаюсь до сих пор. Сейчас веду достаточно программ по линии партии, в Госдуме работаю. Думаю, нашла, чем себя занять. Важно, что я делаю только то, что мне интересно. В политике я видела перспективы, развитие», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.

76-летняя Ирина Роднина является 3-кратной олимпийской чемпионкой, 10-кратной чемпионкой мира, 11-кратной чемпионкой Европы.