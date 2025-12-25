Евгения Медведева: «Петросян с тренерским штабом идут ва-банк, потому что другого варианта нет. Либо катаешь с четверными, либо не рассчитываешь на медали»

Медведева: Мы же все понимаем, что Олимпиада для нее будет первым международным стартом такой величины. Там есть свои фавориты: трехкратная чемпионка мира Каори Сакамото, которая идет на главную медалью, действующая чемпионка мира Алиса Лью. Появляется Аделия с таким же контентом — у девочек будут выше оценки.
Они с тренерским штабом идут ва-банк, потому что другого варианта нет. Ты либо катаешь с четверными полный набор — и варианта просто нет не поставить тебе оценки, либо ты катаешься и не рассчитываешь на медали.
Скопцова: На мой взгляд, Аделия очень хороша готова, это было видно по короткой программе. Скорость вращений — на олимпийском отборе не было таких вращений, не было такой дорожки, прекрасный тройной аксель.
Нагучев: А кто круче готов к Олимпиаде, Петя или Аделя?
Медведева: Петя.
Скопцова: Ментально лучше готов Петя. Но физически относительно остального мира по контенту Аделия сильнее. Если она исполнит контент, который заявила на чемпионате России, на Олимпиаде у нее не будет конкуренток. Если Петя исполнит свой заявленный контент, лучше Малинина все равно не будет.
Медведева: От Пети Гуменника золота Олимпиады никто и не ждет. А от Аделии ждут.
Ягудин: Да, к ученицам Этери Тутберидзе настолько все привыкли, ее ученицы 11-й чемпионат России взяли. И постоянно брали Олимпиады.