Экс-российская фигуристка получила гражданство Австралии: «Горжусь представлять эту страну»

«Сегодняшний день я буду помнить всегда. Сегодня я официально стала гражданином Австралии. Прошедший год был одним из самых сложных в моей жизни — с множеством испытаний как на льду, так и за его пределами. Поэтому этот момент так много значит для меня.



Австралия дала мне возможность расти, бороться и верить в мою олимпийскую мечту. Я невероятно горжусь и глубоко благодарна за то, что представляю эту страну на своем пути к Олимпийским играм-2026 в Милане и Кортине.



Спасибо всем, кто поддерживал меня на этом пути — это только начало», — написала Голубева.