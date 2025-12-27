Ричмонд
Экс-российская фигуристка получила гражданство Австралии: «Горжусь представлять эту страну»

Бывшая российская фигуристка Анастасия Голубева сообщила, что получила гражданство Австралии.

Источник: Getty Images

19-летняя уроженка Балашихи выступает в парном катании с Гектором Гиотопулосом Муром.

«Сегодняшний день я буду помнить всегда. Сегодня я официально стала гражданином Австралии. Прошедший год был одним из самых сложных в моей жизни — с множеством испытаний как на льду, так и за его пределами. Поэтому этот момент так много значит для меня.

Австралия дала мне возможность расти, бороться и верить в мою олимпийскую мечту. Я невероятно горжусь и глубоко благодарна за то, что представляю эту страну на своем пути к Олимпийским играм-2026 в Милане и Кортине.

Спасибо всем, кто поддерживал меня на этом пути — это только начало», — написала Голубева.