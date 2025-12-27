Ричмонд
Фигуристка Медведева сравнила себя с тараканом: «Все вымрут, я останусь»

Двукратная чемпионка мира, двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева в шоу «50 вопросов» на канале «Макарена» рассказала, как тяжело выжить в мире фигурного катания.

Источник: РИА "Новости"

— Со стороны кажется, что это очень жесткая сфера. Как бы ты оценила по десятибальной шкале свою сферу? Именно по жесткости.

— У меня это жесть. Десятка. Это такая школа жизни… Я не говорю, что я жалею, что это было в моей жизни. Нет, я вообще ни о чем не жалею. Мне кажется, я как таракан — все вымрут, я останусь, потому что, блин, я к Олимпиаде подготовилась и Олимпиаду прокатила.

В той школе, в которой тренировалась и выигрывала я, нужно быть очень стойким. Там отсеивание золотого песка. У нас индивидуальный вид спорта и выживают единицы. Кто-то по здоровью ломается, кто-то морально не вывозит, у кого-то родители морально не вывозят.