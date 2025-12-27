«Абсолютно не бесит»: Медведева о примирении с Загитовой

«Мы посмеялись на самом деле, потому что для нас с Алиной эта тема давно вот здесь вот сидит. Мы спокойно к этому отнеслись. Мы как будто бы с Алиной привыкли, что мы где-то рядом постоянно, и если поначалу это где-то кого-то раздражало, то ее, то меня, то сейчас это уже никого абсолютно не бесит», — поделилась она.