Роднина о политике: «Моя работа еще не закончена, но для меня важно то, что я смогла осуществить за эти годы»

"Планирую ли я идти на еще один созыв в Госдуме? Поживем — увидим. У меня сейчас достаточно интересов в жизни. Делиться какими-то подробностями не хочу.
Когда я приходила в политику, были определенные ожидания. Что-то из этого оправдалось, что-то — не очень. Считаю, пока работа еще не закончена. Политика — не спортивные соревнования, где ты поднялся на пьедестал и все видят твое достижение. В этой сфере работа может быть ценной, но не настолько заметной. Лично для меня важно то, что я смогла осуществить за эти годы", — сказала 76-летняя Роднина в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.
В апреле сообщалось, что Роднина не уверена, что будет избираться в Госдуму на новых выборах: «Чтобы принять решение, у меня еще есть время».
Выборы в Государственную думу Российской Федерации IX созыва пройдут в Единый день голосования
Роднина является депутатом Госдумы уже четыре созыва подряд — с декабря 2007 года.