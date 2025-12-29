Илья Авербух: «Сейчас Валиева старается экономить силы, потому что хочет вернуться в спорт»

"Мы с Камилой сотрудничали не раз, сейчас она старается экономить силы, потому что хочет вернуться в спорт. Мы ее поддерживаем, я рад ее выступлениям, она очень талантливый человек. Желаю, чтобы ее возвращение было настоящим.
Это должно быть возвращение с турнирами, с проходом через все. Это важно и для нее, и для страны.
У нее все есть: и силы, и молодость, и талант, и народная любовь, и поддержка. Ждем возвращения настоящего и полноценного", — сказал Авербух.
«Марк Кондратюк у Татьяны Навки катается в “Щелкунчике” — он откатался там, приехал к нам, потом вернулся обратно на второе шоу. Для нашего шоу Марк подготовил номер, мы заранее встретились, все номера были поставлены, собрана программа.
Сегодня у нас выступал практически весь чемпионат России за исключением Петра Гуменника — Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Матвей Ветлугин«, — цитирует Авербуха “Чемпионат”.