Фетисов о возвращении Валиевой: «Все зависит от того, есть ли у нее желание. Это будет сложно после такого перерыва»

«Все зависит от того, есть ли у Камилы Валиевой желание вернуться на прежний уровень. А это будет сложно после такого длительного перерыва. Но Камила — девушка с характером, и я желаю ей только успехов и побед. Главное, чтобы ее физическая форма была на уровне. У нас же были примеры того, как ребята возвращались. Я желаю Камиле только успехов и удачи», — рассказал Фетисов.