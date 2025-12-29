Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фетисов о возвращении Валиевой: «Все зависит от того, есть ли у нее желание. Это будет сложно после такого перерыва»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов поделился мнением о возвращении Камилы Валиевой после дисквалификации за допинг.

Источник: Спортс"

«Все зависит от того, есть ли у Камилы Валиевой желание вернуться на прежний уровень. А это будет сложно после такого длительного перерыва. Но Камила — девушка с характером, и я желаю ей только успехов и побед. Главное, чтобы ее физическая форма была на уровне. У нас же были примеры того, как ребята возвращались. Я желаю Камиле только успехов и удачи», — рассказал Фетисов.