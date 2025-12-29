Ричмонд
Ринка Ватанабе продолжит карьеру до Олимпиады-2030

Японская фигуристка Ринка Ватанабе приняла решение продолжить карьеру как минимум до Олимпиады-2030 во Французских Альпах.

Источник: Спортс"

В этом году 23-летняя Ватанабе заняла шестое место в Финале Гран-при.

"Я хотела бы выразить свою искреннюю благодарность всем, кто поддерживал меня до сих пор.

Я решила продолжить участвовать в соревнованиях и посвятить себя фигурному катанию на следующие четыре года.

Я еще раз глубоко благодарна всем, кто поддерживал меня до сих пор, позволяя мне продолжать выступать. Я буду продолжать усердно работать, чтобы стать еще сильнее как спортсменка, и гарантировать, что каждое мое выступление останется в памяти каждого.

Я буду признательна за вашу дальнейшую теплую поддержку", — написала Ватанабе.