Мишина заявила, что ей неприятны слова Галлямова

«Неприятно, конечно, но я понимаю, что на самом деле не на меня эта критика направлена, какие бы слова ни произносил Саша. Просто такой вот выплеск эмоций. У нас нет понятия “поссорились — помирились”. Мы приходим на тренировку, зная, что каждый должен выйти на лед в рабочем состоянии, без каких бы то ни было личных проблем в отношениях. И работаем, идем к какой-то определенной цели. На каждую тренировку есть план: мы заранее знаем, катаем программу по частям, целиком или отрабатываем конкретные элементы. Никаких посторонних тем в процессе работы не обсуждаем вообще. Тратить на это время было бы просто непрофессионально», — приводит слова Мишиной RT.