Елизавета Туктамышева: «В какой-то момент после паузы в карьере я восстанавливала аксель, прыгала. Был энтузиазм, и я думала о возвращении»

— Стало понятнее, как давать интервью, потому что вопросов на эту тему стало сильно меньше. В принципе, внутреннее ощущение не изменилось — оно уже присутствовало, когда я говорила о завершении карьеры. В момент, когда я объявляла, была готова к этому, поэтому ничего не поменялось.