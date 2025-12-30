Ричмонд
Тарасова назвала самый надоевший вопрос от журналистов: «Бестолковая тема, которая зачем-то постоянно обсуждается»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала самый надоевший вопрос от журналистов.

Источник: Sport24

«Самый надоевший вопрос в 2025 году от журналистов? Про сравнение популярности футбола и фигурного катания. Бестолковая тема, которая зачем-то постоянно обсуждается. Уже все и так давно понятно, а все равно спрашивают по сто раз одно и то же», — сказала Тарасова, слова которой приводит «РБ Спорт».

Напомним, что в октябре Тарасова в комментарии Sport24 в числе прочего заявила: «Меня не слишком интересует популярность футбола. Для меня фигурное катание — самый популярный вид спорта в России. На вечер памяти Александра Гришина за три дня раскупили все билеты. Четыре часа весь зал сидел и плакал, а ребята катались. Среди наших фигуристов множество чемпионов Европы и мира, победителей Олимпийских игр. У футболистов есть кто-то такой титулованный? Только участие нас привлекать не должно».