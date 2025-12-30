Тарасова назвала самый надоевший вопрос от журналистов: «Бестолковая тема, которая зачем-то постоянно обсуждается»

Напомним, что в октябре Тарасова в комментарии Sport24 в числе прочего заявила: «Меня не слишком интересует популярность футбола. Для меня фигурное катание — самый популярный вид спорта в России. На вечер памяти Александра Гришина за три дня раскупили все билеты. Четыре часа весь зал сидел и плакал, а ребята катались. Среди наших фигуристов множество чемпионов Европы и мира, победителей Олимпийских игр. У футболистов есть кто-то такой титулованный? Только участие нас привлекать не должно».