Галлямов ответил на критику Губерниева: «Известному хайпожору будет только в радость угоститься таким поводом»

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев осудил фигуриста за такое резкое высказывание.
Напомним, что эпизод произошел после того, как пара Мишина/Галлямов заняла второе место на чемпионате России — 2026. Они уступили победителям Бойковой/Козловскому 0,66 балла.
— Недавний инцидент с журналисткой и ваш ответ в соцсетях вызвали бурные споры. Как вы сейчас смотрите на эту ситуацию и на комментарии Дмитрия Губерниева?
— Я надеюсь, что журналисты в следующий раз будут учитывать, что спортсмену нужно восстановиться после проката. Спортсмен может на адреналине позже заснуть, как это бывает у меня. А что касается комментария Дмитрия Губерниева по этому поводу… Ему, известному хайпожору, будет только в радость угоститься таким поводом.
Что касается советов «убрать телефон», то не Дмитрию учить меня им пользоваться. Есть строгие антидопинговые правила, согласно которым я обязан быть на связи 24/7. Федерация регулярно проводит лекции по антидопинговым правилам, чтобы мы четко знали все нюансы этой системы. Поэтому телефон — это не просто развлечение, а инструмент дисциплины. Если я пропущу звонок или уведомление, последствия могут быть очень серьезными.
— Каким вы видите продолжение этой истории?
— Я абсолютно открыт для разговора. Как само издание поступит дальше — посмотрим. Я никогда не убегал, всегда подходил к журналистам. Меня только смущает, какие статьи иногда выходят. Сразу после выступления ко мне подходили журналисты, разговор был доброжелательный, а потом я увидел заголовок материала, который противоречит сути разговора и где меня хотят выставить с ужасной стороны. Я посмеялся, конечно, — приводит слова Галлямова «Советский спорт».