Галлямов — о возможном завершении карьеры: «Это, конечно, эмоциональный всплеск»

— Да, это, конечно, эмоциональный всплеск. Из-за того, что было обидно проиграть. Но это спорт, и в спорте всякое бывает. Лед скользкий. Поэтому это скорее на эмоциях. Никогда у меня такого не было, потому что очень хотелось хорошо вернуться после травмы. Предыдущие два старта оказались провальными, было очень обидно, и пришлось еще более усиленно готовиться к чемпионату России, чтобы программы лучше смотрелись. Но чувствуется, что не хватило буквально месяца, чтобы вкатать программы. Это как раз тот самый летний период подготовки, который я потратил на то, чтобы вспомнить, как кататься после травмы, — приводит слова Галлямова «Советский спорт».