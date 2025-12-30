Ричмонд
Галлямов — о возможном завершении карьеры: «Это, конечно, эмоциональный всплеск»

Чемпион мира, бронзовый призер Олимпийских игр Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, прокомментировал свой намек на возможное завершение карьеры.

Источник: РИА "Новости"

После второго места на чемпионате России — 2026 Галлямов написал, что «видимо, это намек, что пора вешать коньки на гвоздь».

— Да, это, конечно, эмоциональный всплеск. Из-за того, что было обидно проиграть. Но это спорт, и в спорте всякое бывает. Лед скользкий. Поэтому это скорее на эмоциях. Никогда у меня такого не было, потому что очень хотелось хорошо вернуться после травмы. Предыдущие два старта оказались провальными, было очень обидно, и пришлось еще более усиленно готовиться к чемпионату России, чтобы программы лучше смотрелись. Но чувствуется, что не хватило буквально месяца, чтобы вкатать программы. Это как раз тот самый летний период подготовки, который я потратил на то, чтобы вспомнить, как кататься после травмы, — приводит слова Галлямова «Советский спорт».