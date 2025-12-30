Губерниев ответил Галлямову: «Идите, допинг сдавайте. Вам в любой момент могут позвонить на невыключенный телефон»

«Я себе имя как хайпожор сделал на Галлямове. Что бы мы все без него делали? Сейчас в целом в мире лица российского спорта — Овечкин, Демин и Галлямов. Естественно, кто бы меня знал, известного хайпожора, если бы я не сказал про Галлямова, который журналистке нахамил. Дорогой Галлямов, идите допинг сдавайте. Вам в любой момент могут позвонить на невыключенный телефон», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.