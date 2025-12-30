Губерниев ответил Галлямову: «Идите, допинг сдавайте. Вам в любой момент могут позвонить на невыключенный телефон»

Ранее Губерниев осудил фигуриста за жесткую критику в адрес журналистки из-за звонка ранним утром, заявив: «В вашем возрасте, дорогой товарищ Галлямов, можно научиться пользоваться мобильным телефоном, отключать звук и ставить режим “не беспокоить”. И вообще, кто вам дал право разговаривать с журналистами подобным тоном?».
Чемпион мира и трехкратный чемпион России в ответ на это заявил: «Ему, известному хайпожору, будет только в радость угоститься таким поводом. Что касается советов “убрать телефон”, то не Дмитрию учить меня им пользоваться. Есть строгие антидопинговые правила, согласно которым я обязан быть на связи 24/7».
«Я себе имя как хайпожор сделал на Галлямове. Что бы мы все без него делали? Сейчас в целом в мире лица российского спорта — Овечкин, Демин и Галлямов. Естественно, кто бы меня знал, известного хайпожора, если бы я не сказал про Галлямова, который журналистке нахамил. Дорогой Галлямов, идите допинг сдавайте. Вам в любой момент могут позвонить на невыключенный телефон», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.