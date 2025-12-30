Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дикиджи о 7-м месте на чемпионате России: «Обида отошла немножко. Пора уже настраиваться на шоу, тут же веселым надо быть»

Фигурист Владислав Дикиджи рассказал, как справился с эмоциями после неудачного выступления на чемпионате России.

Источник: Спортс"

Дикиджи занял на чемпионате страны 7-е место. На прошлом ЧР он был победителем.

«Полежал четыре дня без льда, с самим собой, погулял, поел плотно, да и все, в принципе. Обида такая отошла немножко, пора уже настраиваться на шоу. Тут же веселым надо быть», — сказал фигурист.

Также Дикиджи поделился впечатлениями от выступления в дуэте с Елизаветой Туктамышевой в ледовом шоу «Бременские музыканты».

«Поначалу немножко тяжеловато было, но мы с Лизой поработали, порепетировали, вроде неплохо все получается», — приводит слова спортсмена «Чемпионат.com».