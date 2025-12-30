Дикиджи о 7-м месте на чемпионате России: «Обида отошла немножко. Пора уже настраиваться на шоу, тут же веселым надо быть»

Дикиджи занял на чемпионате страны 7-е место. На прошлом ЧР он был победителем.
«Полежал четыре дня без льда, с самим собой, погулял, поел плотно, да и все, в принципе. Обида такая отошла немножко, пора уже настраиваться на шоу. Тут же веселым надо быть», — сказал фигурист.
Также Дикиджи поделился впечатлениями от выступления в дуэте с Елизаветой Туктамышевой в ледовом шоу «Бременские музыканты».
«Поначалу немножко тяжеловато было, но мы с Лизой поработали, порепетировали, вроде неплохо все получается», — приводит слова спортсмена «Чемпионат.com».