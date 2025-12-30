Горбачева сообщила, что ей предстоит серьезная операция в Германии

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Фигуристка Алина Горбачева рассказала, что перенесет операцию в Германии.
Ранее спортсменка пропустила чемпионат России из-за травмы.
«К сожалению, все не так просто. Мне предстоит очень серьезная операция после Нового года, поэтому праздники остаюсь праздновать в Германии. Я очень переживаю, но надеюсь, что все пройдет хорошо», — рассказала Горбачева на видео, опубликованном в личном Telegram-канале.
Горбачевой 18 лет, она является бронзовым призером чемпионата страны, а также серебряным призером Финала Гран-при России, чемпионкой страны среди юниоров.