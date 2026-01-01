Ричмонд
Алина Загитова об итогах года: «Работа кипела, шоу гремели на всю страну. И, конечно, наша “Ассоль”! Этот проект стал жемчужиной, воплощением мечты»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова подвела итоги 2025 года.

Источник: Спортс"

"Спасибо 2025, он был невероятный, насыщенный, запоминающийся! Кажется, что в эти 365 дней уместилось несколько жизней.

Было столько всего — работа кипела, проекты сменяли друг друга, шоу гремели на всю страну. И, конечно, наша «Ассоль»! Этот проект стал настоящей жемчужиной, воплощением мечты, и я безумно горжусь каждым, кто принимал в нем участие.

Огромное спасибо всем, кто был рядом, кто поддерживал, верил и помогал воплощать идеи в жизнь. Ваша энергия и преданность делу — бесценны.

Пусть 2026 будет еще лучше, еще ярче и еще счастливее! С Новым годом!

Ну что, 2026, держись!" — написала Загитова.

