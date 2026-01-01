Алина Загитова об итогах года: «Работа кипела, шоу гремели на всю страну. И, конечно, наша “Ассоль”! Этот проект стал жемчужиной, воплощением мечты»

Было столько всего — работа кипела, проекты сменяли друг друга, шоу гремели на всю страну. И, конечно, наша «Ассоль»! Этот проект стал настоящей жемчужиной, воплощением мечты, и я безумно горжусь каждым, кто принимал в нем участие.