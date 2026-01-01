Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Вдумайтесь в цифру: 500 лет — это полвека — этому японскому мечу». Алина Загитова рассказала о подарке

Алина Загитова получила в подарок японский меч, но описывая его спутала век и тысячелетие.

Источник: Спортс"

"Получить на Новый год такой подарок — просто чудо! Спасибо Деду Морозу за исполнение мечты.

Этот японский клинок — не просто оружие, а настоящее произведение искусства. Ему около полувека, и он создан по традициям древних мастеров периода суэ-кото (XVI век) из знаменитой стали тамахаганэ. Каждый узор на клинке — след истории, отражение мастерства и духа самураев.

В руках держать такую реликвию — как прикоснуться к легенде. Истинная культурная и художественная ценность, воплощение силы, красоты и традиции Японии", — написала Загитова.

"Я хотела запечатлеть этот момент. Просто вдумайтесь в цифру: 500 лет — это полвека — этому японскому мечу. Это музейный экспонат, чтобы вы понимали.

Просто прикоснуться к этому — это очень важный момент. И он у меня. Вот заключение, тут есть экспертиза — заключение специалистов. В общем, это просто потрясающе", — сказала экс-фигуристка в видео.

Узнать больше по теме
Биография Алины Загитовой: карьера и личная жизнь фигуристки
За последние 10 лет в российском фигурном катании сменилось не одно поколение талантливых спортсменок, которые раз за разом приносили стране золотые медали. Успехи женского фигурного катания неразрывно связаны с фигурой тренера Этери Тутберидзе.
Читать дальше