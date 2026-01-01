«Вдумайтесь в цифру: 500 лет — это полвека — этому японскому мечу». Алина Загитова рассказала о подарке

"Получить на Новый год такой подарок — просто чудо! Спасибо Деду Морозу за исполнение мечты.
Этот японский клинок — не просто оружие, а настоящее произведение искусства. Ему около полувека, и он создан по традициям древних мастеров периода суэ-кото (XVI век) из знаменитой стали тамахаганэ. Каждый узор на клинке — след истории, отражение мастерства и духа самураев.
В руках держать такую реликвию — как прикоснуться к легенде. Истинная культурная и художественная ценность, воплощение силы, красоты и традиции Японии", — написала Загитова.
"Я хотела запечатлеть этот момент. Просто вдумайтесь в цифру: 500 лет — это полвека — этому японскому мечу. Это музейный экспонат, чтобы вы понимали.
Просто прикоснуться к этому — это очень важный момент. И он у меня. Вот заключение, тут есть экспертиза — заключение специалистов. В общем, это просто потрясающе", — сказала экс-фигуристка в видео.