Алина Загитова: «Я оговорилась с просони. Сказала, что мечу пол века, на самом деле ему 5 веков, пол тысячелетия»

Алина Загитова объяснила, почему перепутала век и тысячелетие.

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию показала японский меч XVI века, который получила в подарок.

"Я оговорилась с просони. Сказала, что мечу пол века, на самом деле ему 5 веков, пол тысячелетия.

Вы можете себе представить, какое это достояние?!" — написала Загитова.

Орфография сохранена. Позднее Загитова отредактировала пост и исправила «с просони» на «спросонья», но ошибки в написании слов «полвека» и «полтысячелетия» остались.

«Вдумайтесь в цифру: 500 лет — это полвека — этому японскому мечу». Алина Загитова рассказала о подарке.

