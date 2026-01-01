Алина Загитова: «Я оговорилась с просони. Сказала, что мечу пол века, на самом деле ему 5 веков, пол тысячелетия»

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию показала японский меч XVI века, который получила в подарок.
"Я оговорилась с просони. Сказала, что мечу пол века, на самом деле ему 5 веков, пол тысячелетия.
Вы можете себе представить, какое это достояние?!" — написала Загитова.
Орфография сохранена. Позднее Загитова отредактировала пост и исправила «с просони» на «спросонья», но ошибки в написании слов «полвека» и «полтысячелетия» остались.
«Вдумайтесь в цифру: 500 лет — это полвека — этому японскому мечу». Алина Загитова рассказала о подарке.
