Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ирина Роднина: «Выход фильма про меня — одно из самых приятных событий в 2025 году. Мне он понравился, не знаю, как остальные оценили»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина назвала выход фильма про нее одним из самых приятных событий прошлого года.

Источник: Спортс"

Фильм «Роднина», основанный на биографии спортсменки, вышел на экраны в марте.

"Для меня очень важным событием в 2025 году был выход фильма про меня. По крайней мере, мне он понравился, но не знаю, как остальные оценили. Я очень благодарна людям и всему коллективу, работавшему над фильмом, за такое прочтение и доброе отношение.

Понятно, выход фильма про меня не главное достижение, но одно из самых приятных событий в моей жизни в прошлом году", — сказала Роднина.

В чем проблема «Родниной» как спортивного байопика.