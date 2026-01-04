Ирина Роднина: «Выход фильма про меня — одно из самых приятных событий в 2025 году. Мне он понравился, не знаю, как остальные оценили»

Фильм «Роднина», основанный на биографии спортсменки, вышел на экраны в марте.
"Для меня очень важным событием в 2025 году был выход фильма про меня. По крайней мере, мне он понравился, но не знаю, как остальные оценили. Я очень благодарна людям и всему коллективу, работавшему над фильмом, за такое прочтение и доброе отношение.
Понятно, выход фильма про меня не главное достижение, но одно из самых приятных событий в моей жизни в прошлом году", — сказала Роднина.
В чем проблема «Родниной» как спортивного байопика.