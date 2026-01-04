Ричмонд
Ирина Роднина: «Сомневаюсь, что из-за Венесуэлы американцев отстранят от Олимпиады»

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина не думает, что США отстранят от Олимпиады из-за военное операции в Венесуэле.

Источник: Спортс"

"США уже воевали во Вьетнаме и Ираке. Тогда МОК никак не наказывал американских спортсменов и не отстранял их.

Сомневаюсь, что в этот раз из-за Венесуэлы американцев отстранят от Олимпиады", — сказала Роднина.

