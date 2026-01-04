Роднина о должности депутата: «К нашей деятельности достаточно высокие требования. Раньше такого не было»

"Любая новая работа — это непросто. У нас есть пленарные недели, региональные встречи с избирателями. Если я в 2007 году избралась по спискам, то последние два созыва — как одномандатник. Это совершенно другая ответственность.
У людей, к сожалению, в том числе по нашей вине, создалось не совсем правильное понятие о том, кто такие депутаты. Впоследствии было принято много законов, регламентирующих обязанности депутатов. Теперь достаточно высокие требования к нашей деятельности. Раньше такого не было.
Я никогда не забуду, как мне один раз на выборах женщина сказала: «Я знаю, что вы идете, чтобы получить неприкосновенность». Я ответила ей: «Слушайте, мы в таком возрасте, когда счастливы, если кто-то прикасается». Депутаты тоже вели себя по-разному, и это раздражало людей. А чего не замарать депутата? Для некоторых журналистов это прямо бальзам в работе.
Что это: зависть или желание выделиться? Не знаю. Тем более возможностей найти болевые точки у любого человека достаточно.
Сейчас очищаются и сами депутаты, и люди в исполнительной власти. Раньше было много людей, которые занимались грабежом страны. Мы все учимся и меняемся по ходу", — сказала Роднина.