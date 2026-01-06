Жулин о списке знаковых олимпийских моментов от ISU: «Понятно, что пока СВО не закончится, ни одного российского спортсмена в подобных подборках не будет»

Заслуженный тренер России, чемпион мира в танцах на льду Александр Жулин высказался о том, что Международный союз конькобежцев (ISU) не упомянул выступления российских фигуристов в числе знаковых олимпийских моментов.
"ISU не включил выступления россиян в подборку лучших моментов в истории Олимпиад? К сожалению, это понятное дело. Пока СВО не закончится, ни одного российского спортсмена в подобных подборках или рейтингах не будет. Странно, что мы этому удивляемся. Всем ясно, что именно делают эти бездарные западники.
Лично мне сразу вспоминаются выступления Родниной и Зайцева, Пахомовой и Горшкова, противостояние Плющенко и Ягудина. И это только, что за пару секунд в голову пришло. Можно назвать и Навку/Костомарова, и Камилу Валиеву, и Алину Загитову с Женей Медведевой, и Юлю Липницкую. Список наших культовых выступлений на Олимпиадах бесконечный.
Не хочу загадывать, увидим ли мы от россиян на предстоящей Олимпиаде момент, который войдет в историю. Все-таки мы будем выступать даже не на нейтральном, а на чужом поле. Посмотрим, как все пройдет и какое будет отношение", — сказал Жулин.