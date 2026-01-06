Жулин о списке знаковых олимпийских моментов от ISU: «Понятно, что пока СВО не закончится, ни одного российского спортсмена в подобных подборках не будет»

"ISU не включил выступления россиян в подборку лучших моментов в истории Олимпиад? К сожалению, это понятное дело. Пока СВО не закончится, ни одного российского спортсмена в подобных подборках или рейтингах не будет. Странно, что мы этому удивляемся. Всем ясно, что именно делают эти бездарные западники.