«Косторная решила проспать произвольную. Дозвонились через портье, Алена отвечает: “А что? А я сплю”. В группе Тутберидзе рассказали, как фигуристка едва не опоздала на турнир в 2019-м

Тутберидзе: Она тут же спустилась, в такси одевалась — там таксист обалдел. Я спустилась к ней — она побежала надевать коньки, а я расплачивалась за такси, чтобы не терять время. Но она без разминки вышла на лед. Но таксист точно торопился, увидев, что она там еще и переодевается.