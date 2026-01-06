Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Косторная решила проспать произвольную. Дозвонились через портье, Алена отвечает: “А что? А я сплю”. В группе Тутберидзе рассказали, как фигуристка едва не опоздала на турнир в 2019-м

В группе Этери Тутберидзе рассказали, как фигуристка Алена Косторная едва не проспала произвольную программу на этапе Гран-при в Японии 2019 года.

Источник: Спортс"

На Okko вышел новогодний выпуск, в котором Тутберидзе, а также Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков рассказывают забавные истории из жизни группы.

Глейхенгауз: Я помню нашу поездку в Японию, сезон-2019, это был заключительный этап серии Гран-при. У нас там были Алина (Загитова) и Алена (Косторная). И мы к этому моменту выиграли все пять. И, конечно, хотелось повторить. И все к этому шло, но Алена решила проспать произвольную программу.

Тутберидзе: То есть она бы уже никак не успевала даже на разминку. Мы звоним, она трубку не берет. Уже через портье гостиницы дозвонились, она отвечает: «А что? А я сплю».

Глейхенгауз: А мы с Алиной были уже на разминке, все пытались дозваниваться, уже с федерацией связывались, уже Алина закончила разминаться, и только в этот момент мы дозвонились до Алены.

Тутберидзе: Она тут же спустилась, в такси одевалась — там таксист обалдел. Я спустилась к ней — она побежала надевать коньки, а я расплачивалась за такси, чтобы не терять время. Но она без разминки вышла на лед. Но таксист точно торопился, увидев, что она там еще и переодевается.

Глейхенгауз: Но все закончилось хорошо. И Алена выиграла этот этап.

Тутберидзе: Мне кажется, она хорошо откатала.

Закулисье группы Тутберидзе: Косторная переодевалась в такси, Глейхенгауз мылся в клизменной.