Роднина раскритиковала ISU за игнор ее достижений: «Мой успех из истории не выкинуть. Просто безграмотные»

Отвечая на вопрос, как она относится к тому, что в списке знаковых моментов Олимпийских игр в фигурном катании нет россиян, Роднина сказала: «Это понятно. Абсолютно не удивительно. Это, к сожалению, уже достаточно давно идет. И это для них абсолютно нормально, но не для всей аудитории спорта и не для нас. Вероятно, те, кто сегодня находятся у руля федерации, и те, кто составлял эти списки, просто безграмотные. Видно, они плохо учились и в школе, и в спорте».