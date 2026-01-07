Роднина раскритиковала ISU за игнор ее достижений: «Мой успех из истории не выкинуть. Просто безграмотные»

В начале января на сайте ISU был опубликован материал под названием «Самые знаковые олимпийские моменты в фигурном катании». В списке из восьми самых знаковых олимпийских моментов в фигурном катании от ISU не оказалось ни советских, ни российских фигуристов.
Отвечая на вопрос, как она относится к тому, что в списке знаковых моментов Олимпийских игр в фигурном катании нет россиян, Роднина сказала: «Это понятно. Абсолютно не удивительно. Это, к сожалению, уже достаточно давно идет. И это для них абсолютно нормально, но не для всей аудитории спорта и не для нас. Вероятно, те, кто сегодня находятся у руля федерации, и те, кто составлял эти списки, просто безграмотные. Видно, они плохо учились и в школе, и в спорте».
«Если чемпионаты мира и можно забыть, то Олимпийские игры никак не выкинешь из истории. Мой успех и мои с партнерами результаты — ведь я не одна этого достигала — из истории не выкинуть», — заключила Роднина, слова которой приводятся на сайте «Матч ТВ».
Ранее сообщалось, что серебряный призер Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду Илья Авербух обвинил ISU в вопиющей несправедливости за месяц до Олимпиады в Италии. До зимних Олимпийских игр 2026 года осталось уже меньше месяца — они пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Напомним, что российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник выступят в Италии в нейтральном статусе.