Загитова похвасталась кольцом на безымянном пальце — фото

23-летняя фигуристка опубликовала несколько фотографий, на одной из которых делает селфи левой рукой — на безымянном пальце заметно кольцо.
Фанаты сразу же обратили внимание на кольцо и начали строить догадки о возможных переменах в личной жизни Загитовой.
Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира (2019) и Европы (2018).
Узнать больше по теме
Биография Алины Загитовой: карьера и личная жизнь фигуристки
За последние 10 лет в российском фигурном катании сменилось не одно поколение талантливых спортсменок, которые раз за разом приносили стране золотые медали. Успехи женского фигурного катания неразрывно связаны с фигурой тренера Этери Тутберидзе.Читать дальше