Экс-российские фигуристы идут за золотом, Малинин штурмует семиквадку, а Лю — триксель. Интриги чемпионата США

До Олимпийских игр в Милане остается все меньше времени. В фигурном катании отбор на Олимпиаду проводится после национальных чемпионатов. В отсутствие россиян на мировой арене во многих видах лидируют американцы, поэтому для них создали отдельную систему подсчета очков за все турниры последних лет. Несмотря на это, результаты чемпионата США остаются одним из ключевых критериев для получения путевки на Игры. И в каждом виде ожидается серьезная борьба как минимум за подиумные места и неожиданные сюжетные повороты.
В мужском одиночном катании лидером является Илья Малинин: даже при наличии ошибок у русского американца его никто не сможет догнать. Уже к финалу Гран-при он пришел к сумасшедшему контенту, добавил четверной аксель и не собирается идти на упрощение. Поэтому золото чемпионата страны точно за ним. В этом сезоне достаточно уверенно выглядит Томоки Хиватаси, на этапе в Китае он остановился на 4-м месте, но нельзя забывать про Джейсона Брауна. Даже без четверных прыжков его очень щедро оценивают на домашних стартах, поэтому и без риска он может попасть на пьедестал. В эту тройку может также ворваться Эндрю Торгашев, который в прошлом сезоне поехал на чемпионат мира, но пока недостаточно стабилен. И все-таки борьба за места ниже первого достаточно непредсказуемая. Возможно, сможет выстрелить тот, о ком вы пока мало слышали.
Кажется, что за последние два сезона у США появилась стабильная тройка лидеров в женском одиночном катании: Алиса Лю, Эмбер Гленн и Изабо Левито. Алиса является действующей чемпионкой мира и финала Гран-при. На турнире она покажет новую версию своей произвольной программы под песни Леди Гаги, от которой пришлось отказаться в начале сезона. Она вроде бы сейчас восстановила тройной аксель, но будет ли рисковать? Одно дело — показывать успешные попытки на тренировках, совсем другое — в соревновательном режиме. Что-то может пойти не так, и программа вообще может развалиться.
Эмбер Гленн уже несколько лет стабильно исполняет тройной аксель, в прошлом году смогла еще и чисто катать программы. В этом сезоне пока прежней стабильности нет. Не стоит забывать, что фигуристке уже 26 лет. Для женской фигурки — очень солидно. Изабо получает хорошие компоненты благодаря понятным образам и приятному катанию, но и у нее бывают технические срывы.
Попасть на пьедестал в теории может Софи Джолин фон Фельтен. Она не самая стабильная фигуристка, но иногда рискует и исполняет элементы ультра-си. С большим количеством титулов и заслуг соперниц даже с медалью она вряд ли попадет в олимпийскую команду, но может добавить интриги. Особенно обидно за Брэди Теннелл и Сару Эверхардт, которые так и не смогли подойти в пиковой форме к олимпийскому сезону.
Спортивные пары в США не такие сильные, все находятся примерно на одном уровне, поэтому в этом виде больше всего интриги. За золото будут бороться Элли Кам/Дэнни О’Ши и Алиса Ефимова/Миша Митрофанов. Год назад именно бывшие россияне стали чемпионами, но в этом сезоне выступают не так успешно, как соперники. Все усложняется еще и тем, что пока у Алисы нет американского гражданства, и этим вопросом занимаются накануне турнира. За бронзу и третью путевку будут бороться еще два дуэта: Эмили Чан/Спенсер Хоу и Кэти Макбет/Даниил Паркман.
Особенно драматичным ожидается турнир в танцах на льду. Мэдисон Чок и Эван Бейтс, без сомнений, заберут золото и попадут в команду, а дальше будет серьезная борьба. На место второй пары неожиданно попали юные Эмили Зингас и Вадим Колесник, которые отобрались в финал Гран-при и получают по сезону очень приличные баллы. Совсем сдали позиции Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко, последние сезоны шедшие сразу за Чок/Бейтс. Они даже вернули старый произвольный танец, поняв, что их баллы сильно просели.
Тяжело представить в этой борьбе Кэролайн Грин и Майкла Парсонса. Раньше они выделялись хорошим скольжением и нетипичными программами, но все же не смогли окончательно вернуться после пропуска из-за травм. Непонятная ситуация вокруг Майи и Алекса Шибутани. Очевидно, что они вернулись в олимпийский сезон не за участием в этапах Гран-при, но и по оценкам, и общему впечатлению пока брат с сестрой не тянут. Сложно представить ситуацию, при которой они все же попадут в тройку без умышленных манипуляций.
Алена Волкова