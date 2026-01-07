Экс-российские фигуристы идут за золотом, Малинин штурмует семиквадку, а Лю — триксель. Интриги чемпионата США

В мужском одиночном катании лидером является Илья Малинин: даже при наличии ошибок у русского американца его никто не сможет догнать. Уже к финалу Гран-при он пришел к сумасшедшему контенту, добавил четверной аксель и не собирается идти на упрощение. Поэтому золото чемпионата страны точно за ним. В этом сезоне достаточно уверенно выглядит Томоки Хиватаси, на этапе в Китае он остановился на 4-м месте, но нельзя забывать про Джейсона Брауна. Даже без четверных прыжков его очень щедро оценивают на домашних стартах, поэтому и без риска он может попасть на пьедестал. В эту тройку может также ворваться Эндрю Торгашев, который в прошлом сезоне поехал на чемпионат мира, но пока недостаточно стабилен. И все-таки борьба за места ниже первого достаточно непредсказуемая. Возможно, сможет выстрелить тот, о ком вы пока мало слышали.