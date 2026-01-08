Плющенко объявил о возвращении фигуристки Костылевой в свою академию

В декабре Костылева уходила из «Ангелов Плющенко» и тренировалась под руководством Софьи Федченко.
«Мы все живем и все делаем ради наших детей. Ради Лены, только ради нее, мы стерли ластиком из жизни весь негатив и переступили через все наши принципы. В Рождество — в светлый христианский праздник — все вместе поговорили и решили начать нашу спортивную жизнь с ней с чистого листа», — написал Плющенко.
14-летняя Костылева является победительницей первенства России среди юниоров и финала Гран-при страны среди юниоров. В нынешнем сезоне она выиграла юниорский этап Гран-при в Москве.
25 ноября Плющенко сообщил, что направил жалобу на имя уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой на мать спортсменки Ирину Костылеву из-за жестокого обращения с ребенком. Плющенко также утверждает, что Ирина Костылева регулярно допускала нецензурные оскорбления в адрес тренеров, других спортсменов и их родителей. По словам Плющенко, в его распоряжении есть видеоматериалы, подтверждающие случаи физического воздействия на фигуристку со стороны матери, при этом подчеркивается, что Ирина Костылева уже стоит на учете в органах опеки по этому вопросу. Кроме того, Плющенко пожаловался на съемку Ириной Костылевой детей, занимающихся в «Ангелах Плющенко», а также обвинил мать фигуристки в клевете в отношении тренерского штаба академии.