Плющенко объявил о возвращении фигуристки Костылевой в свою академию

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Фигуристка Елена Костылева вернется к тренировкам в группе «Ангелы Плющенко». Об этом написал в своем Telegram-канале Евгений Плющенко.

Источник: Александр Щербак/ТАСС

В декабре Костылева уходила из «Ангелов Плющенко» и тренировалась под руководством Софьи Федченко.

«Мы все живем и все делаем ради наших детей. Ради Лены, только ради нее, мы стерли ластиком из жизни весь негатив и переступили через все наши принципы. В Рождество — в светлый христианский праздник — все вместе поговорили и решили начать нашу спортивную жизнь с ней с чистого листа», — написал Плющенко.

14-летняя Костылева является победительницей первенства России среди юниоров и финала Гран-при страны среди юниоров. В нынешнем сезоне она выиграла юниорский этап Гран-при в Москве.

25 ноября Плющенко сообщил, что направил жалобу на имя уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой на мать спортсменки Ирину Костылеву из-за жестокого обращения с ребенком. Плющенко также утверждает, что Ирина Костылева регулярно допускала нецензурные оскорбления в адрес тренеров, других спортсменов и их родителей. По словам Плющенко, в его распоряжении есть видеоматериалы, подтверждающие случаи физического воздействия на фигуристку со стороны матери, при этом подчеркивается, что Ирина Костылева уже стоит на учете в органах опеки по этому вопросу. Кроме того, Плющенко пожаловался на съемку Ириной Костылевой детей, занимающихся в «Ангелах Плющенко», а также обвинил мать фигуристки в клевете в отношении тренерского штаба академии.