В академии «Триумф» назвали причину расставания с Костылевой

Ранее в четверг стало известно, что 14-летняя Костылева возобновила работу с двукратным олимпийским чемпионом тренером Евгением Плющенко.
«Лена — очень талантливая девочка, но наши пути в спорте разные. Мы прекращаем сотрудничество и желаем спортсменке успеха в шоу и соревнованиях! Система нашей академии — это в первую очередь работа: тяжелая и кропотливая над всеми аспектами фигурного катания. Лена привыкла к тусовкам, шоу, отсутствию режима. Возможно, это ее спортивный путь, но в таком направлении мы ей помочь не можем. Причины: систематические пропуски тренировок, невыполненные условия по контролю веса, невыполнение тренировочных заданий, а именно количество прокатов программ целиком», — говорится в сообщении.
«Также Ирина Костылева вмешивается в тренировочный процесс, не соблюдает правила академии, нарушает спокойствие в нашей школе. Огромное спасибо “Ангелам Плющенко”, что не бросаете спортсменку и приняли обратно!» — добавили в «Триумфе», где работает тренер Софья Федченко.
В декабре Плющенко объявил о завершении сотрудничества с Костылевой. Перед этим он заявлял, что не сможет его продолжать, если мама спортсменки Ирина Костылева не перестанет вмешиваться в тренировочный процесс.