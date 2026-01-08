Костылева о возвращении к Плющенко: «Поняла, что этой мой любимый человек. Мне с ним легко»

21 декабря специалист объявил о прекращении сотрудничества с 14-летней спортсменкой. Костылева начала тренироваться под руководством Софьи Федченко.
«Благодарю Софью Анатольевну, за время которое она мне посвятила, я благодарна маме Софье Анатольевны, Татьяне Ивановне, которая меня кормила, готовила для меня, и ухаживала за мной, когда я жила с ними. Но встретив Евгения Викторовича на шоу, я поняла, что это мой любимый человек — мой тренер, на всю мою жизнь, мне с ним легко, он научил меня техники прыжков, которую я не хочу переучивать», — написала фигуристка в своем Telegram-канале.
Ранее между академией Плющенко и матерью спортсменки произошел конфликт. В ноябре тренер и его супруга Яна Рудковская обвинили Ирину Костылеву в систематическом срыве тренировок, оскорблениях в адрес тренеров и спортсменов, а также в жестоком обращении с дочерью.